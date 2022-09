A. Chapuis (Leroy Merlin) : l'autodidacte de la compliance

Tout quitter et partir pratiquer le kung-fu avec des moines Shaolin… Un projet incongru ? Pas pour Alix Chapuis ! Celle qui est aujourd’hui responsable du pôle compliance pour Leroy Merlin ainsi que les filiales françaises du groupe Adeo est férue d’arts martiaux. Et d’apprentissage : après un baccalauréat international italien et une classe préparatoire, elle intègre l’école de commerce EM Lyon. Ce qui l’intéresse ? "Acquérir un point de vue généraliste pour pouvoir évoluer dans un monde nouveau et mêler différentes approches grâce aux disciplines transversales." En plus de sa formation en école de commerce, elle décroche deux autres masters : un en relations internationales à l’Institut d’études politiques de Lyon et un en Asie orientale à l’École normale supérieure de Lyon. Des thèmes qu’elle n’a pas choisis au hasard, ayant développé une appétence pour la culture asiatique alors qu’elle est étudiante depuis peu : "J’avais la volonté de me spécialiser sur la région." Elle ne tardera pas à y poser ses valises. En Inde, d’abord, puis en Malaisie, et bien sûr en Chine, "son pays de cœur".

Quand elle revient de Shanghai, elle commence sa carrière à Paris chez EY, comme auditeur dans le département forensic & integrity services (FIS), anciennement fraud investigation & dispute services.

"J’ai pour objectif de faire du business avec éthique, un moyen pour créer de la valeur et de la confiance avec nos clients et nos collaborateurs"

Entre missions relatives aux investigations fraudes et corruption d’un côté, et compliance et conseil de l’autre, Alix Chapuis retient que cette expérience fut une "opportunité sans précédent en termes d’insertion dans le monde professionnel : diversité des expériences, collègues inspirants". Le bonus ? Elle y découvre la compliance… et se prend vite au jeu. Elle intégrera ensuite l’Agence française anticorruption comme inspecteur-auditeur au sein de laquelle ses activités consisteront, entre autres, à contrôler les entreprises soumises à la loi.

En 2021, elle décide de réintégrer le monde de l’entreprise et rejoint Leroy Merlin. Son rôle : renforcer les branches éthique (anticorruption) et protection des données personnelles. "Deux domaines très différents par leur but. En revanche, pour ce qui est de la méthodologie, il y a beaucoup à construire pour créer des synergies."

De nouveaux projets

À la tête de quatre personnes, elle se découvre un intérêt pour le management. Dans une entreprise où "l’humain est au coeur de tout", le travail d’équipe est un vrai plaisir pour Alix Chapuis, qui concilie exigence et bienveillance. Enfant, l’enseignement la faisait rêver. L’adulte qu’elle est devenue se réjouit d’avoir trouvé cet aspect pédagogique dans son quotidien, dans une structure qu’elle affectionne particulièrement. "Leroy Merlin est une entité très humaine, j’ai la chance de travailler dans une telle ambiance."

Alix Chapuis a déjà relevé de nombreux défis. Une ceinture noire de taekwondo, un niveau HSK 5/C1 en chinois, quelques années passées au bout du monde. La femme passionnée, curieuse et persévérante qu’elle est, dans tous les pans de sa vie, continuera sur cette lancée : "J’ai pour objectif de faire du business avec éthique, un moyen pour créer de la valeur et de la confiance avec nos clients et nos collaborateurs."

Son métier de compliance officer implique d’adopter une vision d’ensemble sur les risques liés à la conformité. Elle veut être celle qui saura "créer une proximité opérationnelle, faire rayonner la compliance au sein de notre écosystème (interne et externe), et gagner en efficacité grâce aux outils numériques et à l’analyse de données". Sans jamais perdre de vue son leitmotiv : "Il n’est jamais trop tard, peu importe les limites, le tout : c’est de se dépasser."

Judith Polycarpe