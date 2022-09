Desclèves & Associés : "À la rencontre du manager de transition juridique augmenté"

Ne pas attendre ses instructions derrière son bureau ! Dès son premier jour, le manager de transition juridique doit savoir quelles sont ses missions, connaître ses interlocuteurs et disposer de tous ses accès aux outils. C’est en tout cas l’attente des entreprises qui font appel à cette expertise... Les raisons peuvent être nombreuses : besoin d’une ressource pointue qui n’est pas présente en interne, besoin de piloter une opération particulière telle qu’un rachat, besoin d’absorber un surcroît d’activité, besoin de remplacer un salarié spécialisé…

"Nos clients font appel à nous pour répondre à une situation à chaque fois différente", complète Arnaud Desclèves, fondateur de Desclèves & Associés et de l’entreprise de management de transition IMfinity. Le profil recherché doit répondre à de nombreux critères, à commencer par l’expertise : contrats, concurrence, fusion-acquisition, compliance… Pas question pour le manager de transition juridique de découvrir un nouveau domaine du droit, qu’il n’a pas manipulé depuis ses études : il doit s’agir d’un expert, reconnu comme tel. Cela ne signifie pas non plus que le manager de transition juridique soit parfaitement au fait du jargon et de l’hyperspécialisation de chaque client. "Il restera toujours des aspects bien spécifiques à découvrir. C’est pourquoi la faculté d’adaptation tient aussi une place importante. Notre rôle consiste à identifier un profil terrain qui corresponde au besoin technique du client." Des capacités qui fondent le premier étage de la fusée du manager de transition augmenté…

Le manager de transition juridique augmenté est accompagné avant, pendant et après sa prise de poste.

Pour garantir à ses clients un professionnel opérationnel, dès les premières heures de sa mission, les équipes de Desclèves & Associés assurent une préparation intense avant l’arrivée en entreprise. C’est la seconde étape. Présentation du contexte,explication des enjeux, décryptage des attentes, découverte de l’univers et des interlocuteurs… "Le manager n’est pas lâché dans la nature, mais au contraire accompagné dans sa prise de poste. Avant même son arrivée, nous lui fournissons un tableau de reporting type. Synthétique et orienté business,il donne un état d’avancement en temps réel de tous les dossiers en cours, indispensable à sa hiérarchie." Tout au long de la mission, les équipes de Desclèves & Associés restent ensuite présentes par des appels quotidiens au démarrage, puis hebdomadaires et dès que nécessaire par la suite.

Du coaching pour faciliter son intégration dans l’entreprise

Mais le manager de transition juridique se distingue aussi et surtout par l’approche innovante déployée pour accompagner les professionnels. L’adaptation immédiate au contexte de l’entreprise requiert des aptitudes à développer, pour lesquelles un coaching s’avère parfoisnécessaire. "En effet, au-delà des compétences métier et des expertises techniques et managériales obligatoires (le savoir-faire), il doit aussi disposer de soft skills (les savoir-être), détaille Deborah Welle, directrice associée du département coaching d’IMfinity. Ou comment agir vite et de manière efficace dans ses nouvelles fonctions, avec un comportement et un mode de communication adaptés à l’entreprise. Car on attend beaucoup de lui : autonomie, empathie, adaptabilité, réactivité, écoute, leadership, pragmatisme, capacité à décider, esprit critique, etc."

Arnaud Desclèves