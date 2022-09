Antonia Höög nommée directrice développement durable et engagement du Groupe Keolis

Keolis est un acteur majeur international du transport public de voyageurs qui propose des solutions de transport adaptées aux besoins des territoires et des clients voyageurs. Présent dans 14 pays, le groupe réalise un CA de 6,3 milliards d’euros et emploie plus de 68 000 personnes (chiffres 2021). Au sein de la Direction des Ressources Humaines et de la Transformation, Antonia Höög aura pour mission de piloter le nouveau département RSE et engagement de Keolis, regroupant les activités développement durable, différenciation, diversité et engagement. Ce département a pour ambition de faire progresser le Groupe en matière de RSE, dans toutes ses dimensions sociales, environnementales et économiques.

Dynamique et long terme

Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis, a tenu a féliciter celle qui, après un début de carrière dans le conseil en management, avait rejoint SNCF Consulting en 2010, puis Keolis en 2014 où elle occupait depuis 2018 le poste de directrice stratégie : "Dans la dynamique actuelle de transformation de l’entreprise, Keolis pourra compter sur son expertise et sa connaissance des enjeux de Groupe pour inscrire le développement durable dans une vision à long terme, renforcer notre position d’acteur majeur de la transition énergétique dans les territoires et contribuer à créer un environnement de travail inclusif et ouvert à la diversité."

AM