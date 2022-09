Bastien Baron, le puriste

Master en gestion de patri­moine en poche, il débute dans le secteur bancaire – en banque privée – avant d’être très vite attiré par l’exigence de la gestion de patrimoine. L’ancien banquier décide alors de se tour­ner vers les cabinets indépendants afin de replacer le client au centre de la réflexion et privilégier le conseil. Il y développe ses apti­tudes sur les marchés financiers et le private equity, tout en construisant des relations de confiance et de long terme avec ses clients. C’est chez Dauphine Patrimoine qu’il créa et développa from scratch un portefeuille de près de 120 familles en quelques années.

Il est très vite attiré par l’exigence de la gestion de patrimoine

Accompagnant de plus en plus de chefs d’entreprise à travers des problématiques patrimoniales complexes et transverses, le gestionnaire souhaite monter en gamme et finit par retourner sur les bancs de l’école pour compléter sa formation. Son choix se porte sur le master 223 – droit du patri­moine professionnel – de l’Université Paris Dauphine, qui lui permet de hausser son niveau d’expertise grâce notamment à la maîtrise des derniers montages juridiques et fiscaux pour accompagner les patrimoines privés conséquents, ainsi que les diri­geants dans les grands développements de leur entreprise.

En quête d’indépendance

Fort d’une dizaine d’années d’expérience dans la profession, Bastien Baron se lance, en 2021, dans l’aventure entrepreneuriale en fondant son propre cabinet : Justae Ges­tion Privée. "Son nom fait référence à ce qui est équitable, juste, conforme au droit…", explique-t-il, à l’image des valeurs qu’il souhaite véhiculer. Justae n’a pas la volonté de révolutionner le métier, mais plutôt de revenir à ses principes les plus purs : des compétences techniques pour préconiser un conseil bien fondé, avant de l’appliquer en proposant les meilleures solutions de la Place en toute indépendance. Des ambitions alignées sur les valeurs humaines du fonda­teur, qui met en avant la transparence (entre autres sur les frais) et la proximité avec ses clients qu’il conseille avec la justesse qui le caractérise.

Bastien Baron se lance, en 2021, dans l’aventure entrepreneuriale

Quand on l’interroge sur la pro­fession, Bastien Baron est plein d’enthou­siasme : "Notre métier évolue continuellement. Nous devons rester informés et comprendre l’actualité à travers le monde, les opportunités d’investissement, l’environnement juridique et fiscal, et surtout anticiper les éventuels impacts sur les patrimoines de nos clients, qui sont eux-mêmes mouvants. C’est passion­nant !". Avec un premier recrutement au bout d’un an, le néo-manager a à coeur de réussir à constituer une équipe de haut vol avec qui partager les fruits d’un travail bien fait, en leur ouvrant rapidement le capital de Justae.

L’oenologue sportif

Squash, course à pied, ski, pétanque… La détermination de Bastien Baron se reflète également dans sa vie personnelle. L’entre­preneur aime mêler l’émotion et le partage. C’est notamment un grand amateur de courses hippiques, et aussi un jeune papa qui réussit à orienter les destinations de voyage de la famille pour parfaire ses connaissances oenologiques ! En dehors d’une bonne bou­teille de vin, un cadeau qu’il a tendance à of­frir ? La BD Economix, qui reprend l’évolu­tion de l’économie sur ces derniers siècles en associant des textes clairs à l’humour, lui convient parfaitement.

Juliette Woods