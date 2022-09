Beside Avocats ouvre un pôle secteur public et immobilier

Une nouvelle pratique chez Beside Avocats. Le cabinet, qui créait en février dernier son pôle de droit économique dirigé par Élodie Bertrand-Esquel, se tourne aujourd’hui vers le secteur public et l’immobilier grâce à l’arrivée de Pierre-Étienne Moullé. L’avocat s’occupera des dossiers de droit public, de droit public des affaires, d’urbanisme, d’environnement et de droit immobilier, en conseil comme en contentieux. Diplômé d’un master droit public des affaires de l’université Lyon 3, Pierre-Étienne Moullé est avocat depuis près d’une décennie. Il arrive d’EY, où il a exercé pendant neuf ans.

Olivia Fuentes