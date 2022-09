Clément Jorez, l’humaniste

Initialement tourné vers le métier d’avocat d’affaires, Clément Jorez foule les bancs de l’Université Panthéon-Assas en droit des affaires et fiscalité. Au gré de ses rencontres, son intérêt pour le métier du family office se construit puis se confirme quand il intègre un master 2 en droit du patrimoine professionnel à l’Université Paris Dauphine, combinant droit des affaires, finance et notariat. Il renforce ensuite ses compétences en finance de marché et gestion de portefeuille à l’IAE Gustave Eiffel. Afin de structurer au mieux les patrimoines familiaux, le métier implique la maitrise de l’interprofessionnalité pour coordonner chacun des partenaires de l’écosystème (avocat, notaire, expert-comptable, assureurs, …).

"Il est indispensable d’intégrer la dimension humaine que ces fortunes permettent via la philanthropie et les projets à impact"

Mais pour Clément Jorez et Altheo Partners, il est également indispensable d’intégrer la dimension humaine que ces fortunes permettent via la philanthropie et les projets à impact : offrant aux familles du sens à la gestion de leur patrimoine et des outils de cohésion familiale à long terme. Altheo Partners conseille à la fois des entrepreneurs, des héritiers et des artistes. "Nous considérons qu’un entrepreneur est aussi intéressant par son caractère challenger et ambitieux de première génération, qu’un héritier qui a reçu un patrimoine important à préserver, développer et transmettre". Diplôme en poche, Clément Jorez passe la porte d’Intuitae où il reste six ans, puis rejoint iVesta en 2017. Depuis 2018, il est associé chez Altheo Partners, créé par Alexandre Boissarie en 2015. En juillet 2022, Clément Jorez est nommé administrateur de l’Association française du family office (Affo). Il développe chez Altheo Partners son expertise sur les problématiques patrimoniales internationales et la philanthropie. Il aime ainsi accompagner les familles souhaitant soutenir une cause qui leur est chère. À l’image d’une famille soutenant la protection des femmes en Europe : qu’il s’agisse de la santé des mères célibataires défavorisées ou encore des femmes entrepreneures nécessitant un lobbying pour permettre l’égalité hommes-femmes d’accès aux levées de fonds.

Travailleur et amateur d’art

"C’est dans l’effort qu’on trouve la satisfaction, un plein effort est une pleine victoire". Pour Clément Jorez, cette citation de Gandhi se traduit par le travail et l’apprentissage continu à fournir auprès des clients ayant des enjeux patrimoniaux très variés mais avec des implications importantes à long terme et auprès de plusieurs membres d’une même famille. Parmi les personnalités qui l’inspirent, difficile de choisir entre artistes, entrepreneurs, philanthropes ou encore personnages historiques.

Le sport joue un rôle important dans sa vie, tout comme l’art

Toutefois, une personne se distingue : Eileen Gray, designer et architecte irlandaise, qui a su s’imposer dans la période Art déco pourtant très masculine, notamment par la réalisation de la villa E-1027, véritable bijou architectural des années 1930. Le sport joue un rôle important dans sa vie, tout comme l’art. En dehors de ses heures de travail, Clément Jorez est passionné par l’artisanat d’excellence sous toutes ses formes mais aussi le cinéma, l’architecture, la littérature… Il lit actuellement "Le Monde d’hier" autobiographie de Stefan Zweig, humaniste et optimiste, belle matière à réflexion sur le monde qui nous entoure.

Marine Fleury