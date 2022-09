Comment bien choisir une montre automatique pour homme ?

L'achat de montres automatiques pour homme n'est toutefois pas une tâche facile. Qu'il s'agisse d'une montre de plongée, d'un chronographe ou d'une montre habillée classique, il existe toute une gamme de types de montres, chacune avec ses propres caractéristiques. Un mouvement automatique est le plus petit dénominateur commun. C'est bien sûr le cœur de la montre et une attention toute particulière doit lui être portée. Du choix de la bonne marque aux caractéristiques les plus importantes en passant par le mouvement et le design, voici ce à quoi vous devez absolument faire attention lors de l'achat de montres automatiques pour homme. Vous êtes ainsi assuré de trouver le modèle parfait pour vos propres besoins et vous pourrez profiter longtemps…

Accorder une importance particulière au mouvement d'horlogerie

Le mouvement est la chose la plus importante lors de l'achat de montres automatiques pour homme. Il est important que le mouvement offre les fonctions importantes pour le porteur. Il s'agit notamment d'une date et d'un jour de la semaine, d'un second fuseau horaire ou encore d'une fonction stop. Selon la complexité du mouvement, le prix de la montre peut augmenter considérablement. Les coûts de maintenance et d'entretien des montres dotées de nombreuses fonctions spéciales sont également nettement plus élevés que pour celles simples à trois aiguilles. Lors du choix de la bonne montre, vous devez également faire attention à l’autonomie de fonctionnement. La fréquence d'équilibrage est un autre facteur important lors du choix du bon mouvement. À 28 800 A/h, la trotteuse tourne de manière fluide et régulière sur le cadran, et la montre est également très précise. Cependant, le mouvement et les composants mécaniques s'usent également plus rapidement. Les calibres qui offrent une fréquence de 21'600 alternances par heure sont plus robustes et durables.

Veiller à la bonne taille et à la forme adéquate de boîtier

Aujourd'hui, presque seules des montres automatiques pour homme rondes sont disponibles sur le marché, alors que dans le passé, des horloges carrées (en forme de tonneau) étaient souvent réalisées et achetées. Les montres automatiques ont généralement un boîtier rond en raison de la forme de leur mouvement. La forme n'est cependant pas aussi importante que les cornes et la taille du boîtier. La taille détermine en grande partie si la montre s'adapte à votre bras et à quoi elle ressemble réellement dans la pratique. Une montre de haute qualité ne doit pas être trop grande, mais aussi pas trop petite. Pour les hommes, les diamètres de 40 à 44 mm sont les tailles les plus courantes. Les cornes doivent toujours correspondre si possible au boîtier afin qu'un grand nombre de bracelets soient disponibles pour changer.

Tenir compte du verre de montre et de la résistance à l'eau

Le verre de la montre est important pour la robustesse de la montre-bracelet, ainsi que pour l'apparence. Même si vous ne vous en doutez pas au premier coup d'œil, la qualité et le matériau du verre ont un impact majeur sur le caractère de la montre. Le verre saphir de haute qualité brise la lumière bien différemment du quartz ou du verre minéral. Le verre saphir résistant aux rayures et robuste fait vraiment ressortir le scintillement et l'éclat du cadran, des aiguilles et des index. Mais tout cela a un prix, puisque le verre saphir est nettement plus cher que le verre minéral conventionnel. En ce qui concerne la résistance à l'eau, vous ne devriez pas nécessairement être influencé par les informations fournies par de nombreux fabricants. Ces valeurs ne sont que pour l'orientation. La spécification de la barre pour la charge de pression maximale est beaucoup plus efficace. Avec une montre avec une étanchéité de 10 bars, vous pouvez facilement vous doucher et vous baigner, mais aussi nager. La plongée n'est en revanche possible et recommandée qu'à partir d'une étanchéité de 20 bars, voire même de 30 bars.

Faire attention au bracelet de la montre

Le bracelet de montre est l'un des critères les plus importants pour une montre-bracelet pour de nombreux acheteurs. Dans le cas des montres automatiques pour homme de haute qualité en particulier, il ne faut pas nécessairement se fier uniquement au bracelet. Celui-ci se remplace facilement et un nouveau bracelet donne à la montre un tout nouveau caractère. Les bracelets en acier, cuir, caoutchouc et nylon peuvent être facilement remplacés à tout moment. Le seul facteur décisif est de mesurer correctement les cornes et de choisir la bonne taille de bracelet de montre. Vous pouvez ensuite facilement le changer vous-même avec le bon outil.

Pour conclure, insister sur le bon entretien pour des années de bonheur avec une montre automatique pour homme.

Toutes ces indications valables lors de l’acquisition ne sont rien si l’entretien au fil du temps n’est pas à la hauteur. Lorsque votre accessoire préféré tourne sur votre poignet et indique toujours l'heure juste, tous les hommes sont heureux ! Mais plus la construction est complexe, plus il est compliqué de prendre soin de la montre. Le cœur d'une montre automatique est constitué d'une technologie complexe et très sensible. Les petits éléments tels que les ressorts moteurs, les engrenages et l'échappement sont parfaitement adaptés les uns aux autres et garantissent ainsi le bon fonctionnement du mouvement. Dans la vie de tous les jours, cependant, les montres sont constamment exposées à des charges élevées et rendent indispensable l'entretien des montres automatiques pour homme.