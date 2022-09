Delsol Avocats attire un universitaire

Delsol Avocats renforce sa pratique fiscale avec l’arrivée d’un spécialiste de la matière. D’abord maître de conférences à l’université de Caen Normandie (2004-2010) puis à Dauphine (2010-2013), Frédéric Douet co-dirige le master droit des affaires et fiscalité de l’université Rouen-Normandie depuis sept ans. Il y enseigne le droit fiscal de la famille, la fiscalité des entreprises, du numérique et des assurances et le contentieux fiscal. C’est au sein de cette université, déjà, que le nouveau counsel de Delsol Avocats avait soutenu sa thèse intitulée "Contribution à l’étude de la sécurité juridique en droit fiscal interne français" en 1996.

Rejoindre le cabinet permettra à Frédéric Douet de nourrir la théorie avec la pratique. Il exercera aux côtés des quatre associés de la pratique fiscale de Delsol Avocats, tournés vers les questions fiscales des groupes français et internationaux, fondateurs d’entreprises et familles.

Olivia Fuentes