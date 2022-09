Droit fiscal : Stéphane Chaouat ouvre sa propre boutique

Il avait créé l’équipe fiscale du cabinet américain Quinn Emanuel à Paris en novembre 2020. Stéphane Chaouat décide finalement de poursuivre son activité d’avocat fiscaliste en toute indépendance en créant un cabinet auquel il donne son nom. À ses côtés : Alexandre Groult et Victoire Hériard-Dubreuil. Le premier devient associé. Celui qui exerçait en qualité d’of counsel depuis plus d’un an chez Quinn Emanuel est un ancien de Weil Gotshal & Manges, structure au sein de laquelle il est resté huit ans dans l’équipe de Stéphane Chaouat. Avant cela, il était collaborateur chez Freshfields. La seconde a elle aussi suivi le mouvement entre Weil Gotshal & Manges et Quinn Emanuel en 2020. Diplômée de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’Edhec, elle cofonde la nouvelle boutique en qualité de collaboratrice.

Stéphane Chaouat est l’ancien managing partner de Weil Gotshal & Manges. Il avait succédé à Claude Serra à ce poste en 2013. En tout, il affiche une expérience de plus de dix-sept ans au sein du bureau parisien de la firme américaine. L’avocat est connu pour son positionnement sur les dossiers de contentieux fiscaux complexes mais aussi pour son savoir-faire en matière d’opération de fusions-acquisitions et de private equity. Conseil de grandes fortunes, il assure aussi le volet fiscal des projets patrimoniaux.

Pascale D'Amore