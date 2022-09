Ellipse Avocats développe son bureau du Pays basque

Après le renforcement de son guichet bordelais, Ellipse Avocats poursuit sa croissance. Le cabinet souhaite être plus proche de ses clients du Pays basque et plus réactif. Il pourra compter sur Nathalie Roussel, qui arrive de Thémis Biarritz. Avec quinze ans d’expérience en droit social, l’avocate deviendra le contact privilégié des entreprises de la région. Elle les accompagnera, ainsi que leurs dirigeants, sur toutes leurs problématiques de droit social.

Titulaire d’un DESS en droit des relations de travail dans l’entreprise et droit social obtenu à l’université de Bordeaux, Nathalie Roussel intègre le barreau de Paris en 2007. Elle exerce d’abord huit ans au sein du cabinet Dubernet de Boscq à Bayonne, avant de s’associer au cabinet Thémis Biarritz en 2018.

Estève Duault