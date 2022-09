Ford Mustang Mach E : un mythe automobile 100% électrique

Premier véhicule 100 % électrique conçu par Ford, la Mach-E s’est d’emblée imposée comme une référence. Elle conserve tout le prestige du modèle mythique, tout en lui ajoutant un véritable savoir-faire en matière de développement durable, avec des technologies de haute volée.

Une belle réussite, qui passe notamment par son design original et épuré. On notera, par exemple, son long capot rebondi et l’absence de poignées d’ouverture. Une simple pression sur le montant de la portière suffit pour l’ouvrir ! Dans l’habitacle, on aime le grand espace et la sensation immédiate de confort. Quant à l’imposant écran tactile, placé à la verticale, il se veut avant tout pratique.

Une expérience de conduite puissante et personnalisable

Proposée en propulsion ou en transmission intégrale bimotorisée, c’est cette dernière (AWD) que nous avons testée. Ses 351 ch nous laissaient présager d’excellentes performances, qui ne se sont pas démenties. Nous avons apprécié les accélérations et sa remarquable stabilité, avec une tenue de route exemplaire et un freinage étonnamment puissant. Côté aides à la conduite, la Mach-E dispose évidemment du régulateur de vitesse adaptatif intelligent, mais aussi (entre autres) d’une très pratique fonction Active Park 2.0 qui permet des manœuvres automatisées, ou encore une assistance précollision avec freinage d’urgence automatique. Autres bons points, les trois modes de conduite et la conduite à une pédale. Et surtout une autonomie très respectable.

Deux types de batterie sont proposés sur ces Mach-E dont une "Extended Range" de 99 kWh offrant 540 km (WLTP) de liberté en version AWD (version essayée) et jusqu’à 610 km (WLTP) en version RWD. En bonus, pour dire adieu au stress, la très judicieuse fonction Intelligent Range permet (grâce au cloud) de calculer en direct et en conditions l’autonomie restante. Difficile de faire plus pratique. Vous l’aurez compris : on vous recommande sans la moindre hésitation cette Ford Mustang Mach-E AWD 100 % électrique. Un modèle chic, choc, particulièrement innovant.

Laurent Fialaix

Fiche technique de la Ford Mustang Mach-E (AWD Extended Range)

- Motorisation : Électrique - Transmission intégrale

- Puissance nominale maxi : 258 kW (351 ch)

- Couple maxi (Nm): 580

- Boite de vitesse : Automatique

- Batterie : Lithium Ion 98,8 kWh.

- Consommation en cycle mixte/100 km (WLTP): 19,5 kWh

- Autonomie moyenne : 540 km

- Temps de recharge estimé : Sur WallBox 7 kW de O % à 80 %: 10 heures. Sur borne 100 kW à 80 %: 30 minutes. 0 à 100 km/h : 5,1 sec

- Vitesse maximale : 180 km/h

- Émissions CO2 (WLTP): 0 g/km