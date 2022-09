Goodwin Paris se renforce en droit boursier

Spécialisé en droit boursier depuis plus de dix ans, Romain Querenet de Breville rejoint Goodwin Paris en qualité de counsel. Son arrivée permet au cabinet d’acquérir un savoir-faire dans les marchés de capitaux et de répondre à la demande croissante de ses clients sur ces problématiques. L’avocat conseille les sociétés cotées dans le cadre d’opérations de marché et de leurs obligations périodiques et permanentes, des établissements financiers et des fonds de private equity. Il intervient sur des dossiers d’offres publiques, d’augmentation de capital, d’introduction en Bourse et d’émission de titres de dette. Il accompagne également les émetteurs en matière d’obligations indexées sur un objectif de développement durable.

Romain Querenet de Breville, membre du barreau de Paris depuis 2013, est titulaire d’un master 2 en droit financier de l’université de Paris-Saclay et diplômé de l’ESCP Business School. Il s’est formé chez Gide Loyrette Nouel puis Darrois Villey Maillot Brochier, qu’il a rejoint en 2015.

Estève Duault