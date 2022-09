ISAI lance un nouveau fonds et nomme une responsable des relations investisseurs

L’enthousiasme de l’équipe d’investissement est palpable, "on ne lance pas un nouveau fonds tous les jours", reconnaît Pierre Martini, directeur général de ISAI récemment rejoint par deux nouveaux General Partners, Pierre Cousin et Sébastien Ritter, experts de la dette et du digital, pour gérer la nouvelle offre ISAI Growth Lending. L’idée de ce fonds est originale sur le marché français : proposer à des start-up une offre de financements flexibles et non-dilutifs afin de poursuivre leur croissance tout en limitant la dilution des actionnaires. Une carence de marché à l’origine du nouveau fonds. "À la différence du monde anglosaxon, que nous connaissons bien, l’offre de financement non dilutif n’est pas assez développée en France. Nous souhaitions ainsi apporter notre soutien à la french tech avec une solution de financement dans l’ADN d’ISAI et complémentaire de l’equity", explique Pierre Martini.

Pour l’équipe, excepté Bpifrance et la Banque Wormser Frères, où Sébastien Ritter a passé quelques années, il n’y a pas d’acteur français sur ce segment, la plupart se concentrant sur le early stage, avec des tickets moins élevés. "C’est un outil de financement qui a besoin de prendre du galon en France et la manière dont on l’envisage via la puissance de la plateforme ISAI et notre connaissance de la tech", ajoute Pierre Martini.

"Nous prioriserons les problématiques liées à la tech pour participer à l’amélioration des critères ESG"

80 millions d’euros en ligne de mire

Pour cela, l’équipe a réalisé un premier closing de 40 millions d’euros souscrit par les investisseurs historiques d’ISAI, parmi lesquels Bpifrance et des entrepreneurs de la tech. "Nos tickets seront de 2 à 10 millions d’euros avec une cible de taille de fonds de 80 millions et un hard cap à 100 millions", complète Pierre Cousin, l’un des partners en charge du nouveau fonds. Leur secteur de prédilection ? les start-up et scales-up de la french tech ayant un modèle économique solide. "Nous privilégions les sociétés qui ont un ADN tech comme celui d’ISAI, de plus comme il s’agit d’un produit de dette, nous soutiendrons des business models avec une récurrence de chiffre d’affaires et une certaine prédictibilité, c’est le cas des sociétés de type SaaS, des plateformes ou service BtB de par leur modèle d’abonnement", complète Sébastien Ritter.

Le fonds a été classé article 8 selon le règlement de l’Union européenne en matière de durabilité du secteur des services financiers (SFDR). "Nous prioriserons les problématiques liées à la tech pour participer à l’amélioration des critères ESG", explique Pierre Martini. L’équipe qui a déjà étudié près de cent dossiers espère accompagner une vingtaine de sociétés en 4 ans, la durée de vie prévue de ISAI Growth Lending.

Une nouvelle directrice des relations investisseurs rejoint ISAI

Côté fonds, ISAI vient d’annoncer la création d’un poste de responsable des relations investisseurs, ESG et de la communication. Caroline Gibert, auparavant managing director de Flexstone Partners, vient de rejoindre l’équipe pour prendre en charge le développement de la base investisseurs en France et à l’international. En lien avec les objectifs imposés par le classement du nouveau fonds de growth lending dû à son classement "article 8", la nouvelle directrice aura aussi en charge d’accélérer l’engagement d’ISAI pour une Tech plus durable. Des projets qui démarrent très vite pour cette nouvelle équipe, qui cible des premières opérations d’ISAI Growth Lending avant la fin de l’année 2022.

Céline Toni