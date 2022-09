FTI Consulting : "La compliance est une création de valeur"

DÉCIDEURS. Au-delà des contraintes qu’elle peut représenter, qu’est-ce que la compliance apporte aux entreprises ?

Cyril Naudin. La compliance est une création de valeur. Plus exactement, elle est aujourd’hui vue comme un vecteur de confiance, de business et d’attractivité. En effet, elle permet tout d’abord d’apporter des garanties aux tiers (clients, fournisseurs, investisseurs, etc.) car elle vient apposer un sceau de confiance sur la manière dont sont faites les entrées en relations commerciales, la manière dont sont gérés les opérations et le business. Elle est par ailleurs source d’opportunités opérationnelles, et c’est une occasion stratégique pour les entreprises de se valoriser. Certains de nos clients ont su voir dans la mise en place d’un dispositif de lutte contre la corruption, une nouvelle source de revenu pour leurs activités. Enfin, avec les évolutions des mentalités et les aspirations des talents d’aujourd’hui, elle permet d’une part de les attirer et d’autre part de les retenir.

Karl Payeur. Sur les aspects M&A, l’évolution est déjà visible et comprise par la plupart des acteurs. Auparavant, la compliance était vue comme un élément bloquant, voire négatif. Aujourd’hui, c’est un critère essentiel dans l’identification des cibles potentielles et des décisions prises par les investisseurs. Certains de nos clients nous contactent par exemple pour effectuer des travaux de due diligence d’intégrité lors de recrutements stratégiques, ou encore pour conduire lors de la phase amont du deal des due diligences de fraude - corruption afin d’évaluer les procédures mises en place et les pratiques de la société. Aujourd’hui, nous constatons également que des investisseurs imposent dans les contrats d’acquisition, que les sociétés se mettent en conformité avec la loi Sapin ii, même si ces dernières n’y sont pas soumises. C’est une manière pour les investisseurs de sécuriser leurs investissements. Cette matière est devenue une façon d’opérer et de réfléchir. Ce n’est plus uniquement le fait de respecter les réglementations.

Et comment cela va-t-il évoluer ?

C. N.Au cours de ces dernières années,et avec l’introduction des différentes lois et réglementations successives (Sapin ii et RGPD notamment), les entreprises se sont attachées à mettre en place des programmes et des fonctions "conformité" répondant à chacune de ces nouvelles obligations, en ayant une vision parfois silotée des sujets. Actuellement, nous constatons que nos clients sont à la recherche d’une mutualisation des fonctions et des compétences. Ce qu’ils souhaitent, c’est créer des synergies et une dynamique de groupe afin d’avoir une vision transverse sans subir de contraintes liées au positionnement des sujets dans la société. Si nous faisons un peu de prospective, nous envisageons que la compliance prenne demain un rôle de chef d’orchestre au sein des organisations, notamment dans la définition des liens à créer entre les différentes fonctions. Il n’y aura plus une cartographie des risques par sujet, mais une cartographie des risques applicable à la fonction "conformité" répondant simultanément aux besoins de lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement deterrorisme, la protection de l’environnement et des droits humains, la protection des données et la protection des règles de concurrence.

Comment répondre aux attentes de ceux qui se sentent dépassés par une mission de cette ampleur ?

C. N. Nos clients ont aujourd’hui besoin d’adopter une approche pragmatique, opérationnelle et outillée. La fonction compliance se digitalise et se trouve en quête d’outils qui permettent d’une part d’assurer la sécurité de l’information et de l’optimiser d’autre part. Tant dans la conduite d’investigation que d’accompagnement lors de la mise en place de dispositifs de conformité, cela nous incite à proposer à nos clients des outils de pointe. Nos outils d’analyse et d’évaluation de données, de visualisation et d’analyse sémantique permettent tous une gestion efficiente de la donnée, tant dans sa localisation d’hébergement en France, ou autre selon les besoins de nos clients, que dans sa sécurisation (data privacy et cybersécurité). En matière d’investigation, nous restons particulièrement attentifs à ce qu’aucun document pertinent n’ait été oublié à la fin de la revue.

Comment est organisée l’activité de conseil en compliance au sein de votre organisation ?

K. P. Globalement, l’équipe Investigations & Technology de FTI Consulting regroupe plus de 2 000 professionnels spécialisés et présents sur tous les continents à travers 19 pays et 67 bureaux. En France,notre équipe connaît une forte croissanceet constitue l’un de nos axes prioritaires afin d’apporter les meilleures réponses aux sollicitations de nos clients. Nous avons construit une équipe pluridisciplinaire et passionnée, avec pour ADN les sujets de forensic et de compliance. De ce fait, nous fournissons à nos clients une réponse à 360 degrés à leur problématique. C’est ce qui fait notre spécificité.

Dans quels cas intervenez-vous précisément ?

K. P.Nous accompagnons les organisations lorsqu’elles sont confrontées à des alertes de déclaration frauduleuse sur des sujets aux enjeux financiers importants. Pour ce faire, nous conduisons des enquêtes internes (financières financières et technologiques) au cours desquelles nous collectons des données électroniques et financières et procédons à des analyses fines au moyen d’outils forensic élaborés. Nous abordons également la compliance dans sa globalité en évaluant et en mettant en place des dispositifs de compliance (corruption, fraude, environnement et droits humains, data privacy, cybersécurité, blanchiment d’argent - financement du terrorisme), conduisant des due diligences d’intégrité et de pré et post-acquisition, ou encore en accompagnant nos clients lors de contrôles de l’Agence française anticorruption.

Nous intervenons auprès d’entreprises françaises et d’organisations multinationales de tout secteur d’activité et de toute taille. Nos clients sont des sociétés du CAC 40, des sociétés détenues par des fonds d’investissement, des sociétés privées ou publiques. La plupart d’entre elles font intervenir des avocats avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Dans le cadre de dossiers internationaux, nous pouvons être amenés à travailler avec nos équipes FTI Consulting à l’étranger. Nous associons ainsi la puissance de notre réseau international à notre connaissance fine de l’environnement local.

Quels effets la guerre en Ukraine a-t-elle eu sur la compliance chez vos clients ?

C. N. La guerre en Ukraine, comme toute crise de cette ampleur, a un impact sur la manière dont les organisations gèrent leur programme de conformité, et notamment leurs relations avec les tiers. Dans ces contextes sensibles où des sanctions sont mises en place par les différents pays, il est important pour les sociétés de conduire des due diligences adaptées afin de s’assurer d’une part qu’elles se conforment aux restrictions imposées mais également que leurs tiers ne les mettent pas à risque dans leurs relations d’affaires. Depuis la mise en place des nombreuses sanctions à l’encontre de la Russie, nous avons constaté un nombre croissant de demandes de la part de nos clients de conduire des travaux de due diligences spécifiques, comme l’identification

d’oligarques au sein de structures juridiques de groupes de sociétés.