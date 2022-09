La Fédération bancaire française accueille son nouveau directeur juridique et conformité

Un ex-magistrat à la tête du département juridique et conformité de la Fédération bancaire française (FBF). Dominique Rouquayrol de Boisse, qui a passé ces dix dernières années à la direction conformité et juridique groupe de La Banque Postale, remplace Jérôme Pedrizzetti, parti au Crédit agricole S.A. Formé à l’université de droit de Bordeaux en droit civil et commercial, il a bouclé son cursus académique à l’école nationale de la magistrature.

Sa carrière a débuté au tribunal de grande instance d’Albertville, en 1989. Dominique Rouquayrol de Boisse a ensuite rejoint l’Autorité des marchés financiers, avant de devenir conseiller référendaire à la Cour de cassation et, enfin, de découvrir le milieu bancaire en tant que directeur juridique et fiscal d’Axa France, entre 2001 et 2012.

Olivia Fuentes