Lamartine Conseil nomme une counsel à Bordeaux

Quatorze ans après avoir rejoint Lamartine Conseil, Maeva Suire est promue counsel. Sa nomination intervient au sein du bureau bordelais dont elle aura la responsabilité. Fonds d’investissement et dirigeants de PME ou d’ETI bénéficient de son accompagnement lors de leurs opérations de cession et d’acquisition, de prise de participations majoritaires ou minoritaires dans le capital de sociétés et lors d’opérations de LBO, de transmission ou de levées de fonds.

Maeva Suire est titulaire d’un master juriste en droit international de l’université Bordeaux-Montesquieu et d’un mastère en droit des affaires internationales et management de l’Essec Business School. Avocate au barreau de Paris depuis 2008, elle a d’abord exercé chez Lamartine Conseil à Paris avant d’être détachée à Bordeaux en 2018. La structure compte 92 avocats et juristes répartis à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux.

Anaëlle Demolin