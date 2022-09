M&A : Lexis Nexis achète Caselex

Avec deux opérations d’achat de solutions d’aide juridique, Lexis Nexis mène à bien son objectif de se positionner sur le secteur stratégique des transactions financières. Déjà détenteur de la data room Closd depuis décembre dernier, l’éditeur historique complète son offre de produits numériques consacrés aux fusions-acquisitions grâce à l’intégration de la base de données constituée par Caselex depuis 2015.

Originaire des Pays-Bas, Caselex regroupe et analyse quelque 18 000 décisions des régulateurs de la concurrence des pays de l’Union européenne en matière d’opérations de fusions et d’acquisitions d’entreprises. En tout, 55 juridictions sont couvertes par la plateforme dirigée par Marc de Vries et qui réunit une quarantaine de salariés. La plupart sont chargés de lire et de traduire les textes publiés par la start-up. Grâce à leur analyse, une évaluation des chances de réussite de l’opération de fusion ou d’acquisition envisagée est réalisée par le professionnel du droit qui conseille la cible ou l’acheteur. Caselex s’adresse en premier lieu aux cabinets d’avocats et étend son offre aux juridictions et aux directions juridiques d’entreprise. Dorénavant, il sera proposé dans les suites de logiciels de Lexis Nexis que sont MLex, Law360 et LexisPSL.

Pascale D'Amore