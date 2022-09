Maël Lagarde, prend la tête de VSB énergies nouvelles

Diplômé de Sciences Po Grenoble avec un Master "Technique, Science et Démocratie" et de Grenoble INP-ENSE3 en "Systèmes énergétiques et marchés", Maël Lagarde a intégré VSB énergies nouvelles en 2013. Il a occupé successivement les postes d’ingénieur vent et exploitation, et responsable exploitation et valorisation avant de prendre la Direction Nouveaux Marchés, poste qu’il occupait depuis janvier 2021. Maël était également, à ce titre, membre du Comité de Direction (CoDir) de VSB énergies nouvelles.

Le fruit d'une conviction

Comme directeur général / gérant de VSB énergies nouvelles, Maël Lagarde sera responsable de la réalisation des objectifs annuels ainsi que de l’élaboration, la planification et le déploiement de la stratégie à court, moyen et long terme de l’entreprise. Représentant de VSB énergies nouvelles auprès des différentes parties prenantes, il sera également garant du budget et du suivi quotidien des activités. Il aura enfin la charge du management des 140 collaborateurs de VSB énergies nouvelles répartis sur ses 6 agences et pilotera le CODIR et le Comité de Pilotage, instances de gouvernance de VSB énergies nouvelles. "Devenir directeur général / gérant de VSB énergies nouvelles est une grande fierté", explique Maël Lagarde. "Travailler dans le secteur des énergies renouvelables est un choix et le fruit de la conviction qu’il s’agit de l’une des clefs pour construire un avenir énergétique durable, responsable et accessible à tous. Cette prise de poste est une opportunité extraordinaire pour moi de poursuivre la très belle dynamique insufflée depuis plus de 20 ans en France et plus que jamais de travailler à accroitre la part des électrons verts sur le réseau."

VSB énergies nouvelles s’affiche depuis 20 ans comme un des acteurs majeurs du secteur de l’énergie renouvelable en France. L'entreprise couvre l’intégralité de la chaîne de valeur : du développement à la valorisation et la production d’énergies renouvelables en passant par le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance, et la gestion administrative. Forte de plus de 140 collaborateurs répartis sur 6 agences couvrant tout le territoire, VSB énergies nouvelles a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2021 et gère pour plus de 900 MW d’actifs éoliens et solaires produisant l’équivalent de la consommation de plus de 900 000 habitants.

