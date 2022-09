Plus d'excuse à la sédentarité, optimisez votre temps de télétravail !

Cette gestion du temps est intimement lie à la réussite, la productivité et la gestion du bien-être.

"Nous avons mal à notre temps et nous ne savons pas que ça se soigne!" Jean-Louis Servan-Shreiber



Bien gérer son temps est intimement lié à la réussite

Le temps est devenu notre bien le plus précieux. Le temps que nous consacrons aux activités qui nous plaisent le plus façonne la qualité de notre bonheur et notre épanouissement.



La mauvaise gestion du temps génère du stress

A contrario, une mauvaise gestion nous crée du stress inutile.

Courir d'une activité à l'autre, en faire toujours plus, trop vite, tout cela au détriment de la qualité, risque de nous mener tout droit au burn-out.



Se consacrer du temps peut nous en faire gagner

Voici comment gagner du temps :

> Un espace de travail calme et propice à la concentration

> des to-do lists avec les priorités

> s'occuper des tâches difficiles le plus vite possible lorsque nous sommes productifs

> N'hésitez pas à déléguer !

> Apprenez à dire non !

> et surtout ,'hésitez pas à vous bloquer du temps entre deux réunions pour décompresser..

Aujourd'hui de nouveaus site sen ligne vous permettent de gérer votre besoin de décompression et de gestion du temps.



CoachsOnline.com est une plateforme qui vous met en relation avec des professionels du domaine du sport. Ils vous proposent des cours de sport à toute heure via zoom. résultat : gain de temps et décompression à la clé.