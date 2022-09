Quels sont les débouchés professionnels du Data Analyst ?

Quel est le rôle d'un Data Analyst ?

Au sein de l'entreprise, le Data Analyst, ou encore analyste de données, a pour mission d'élaborer des bases de données pour le bénéfice de celle-ci. Il a également la responsabilité de faire en sorte que ces bases de données restent opérationnelles, en assurant leur bonne administration et leur maintenance.

Le Data Analyst conceptualise des modèles de données ainsi que des critères de segmentation qui permettent d'interpréter efficacement les chiffres. L'analyse et l'exploration de données font également partie des missions qui lui sont attribuées. Ce rôle est primordial, notamment pour ce qui concerne le maintien de la performance et de la pertinence du système. En raison du regard marketing que celui-ci porte sur les données, il est considéré comme un conseiller de premier ordre.

Comment devenir Data Analyst ?

Plusieurs facteurs expliquent que le métier de Data Analyst soit de plus en plus sollicité. L'essor du numérique, de l'e-commerce, des réseaux sociaux ainsi que de l'internet des objets font assurément partie des raisons de cet engouement. À l'heure actuelle, les structures permettant de se former au métier de Data Analyst sont relativement peu nombreuses. Cela étant, le Data Analyst doit pouvoir justifier d'une formation d'ingénieur informatique mais aussi en marketing et webmarketing. Il est en outre indispensable de disposer de compétences en statistiques orientées informatique.

Où s’exerce la profession de Data Analyst ?

Les entreprises susceptibles de recruter des Data Analysts sont en premier lieu celles qui détiennent des bases de données. Les entreprises pour lesquelles l'analyse de données constitue une activité essentielle ne sauraient non plus se passer des compétences de ces spécialistes de la Big Data. On peut penser notamment aux entreprises qui œuvrent dans le domaine digital.

La profession de Data Analyst permet d'envisager des évolutions de carrière intéressantes. Ainsi, le Data Analyst peut avoir l'opportunité d'occuper par la suite des postes tels que celui de consultant, d'ingénieur en Business Intelligence, de Data Scientist ou encore de Data Engineer. Des positions de direction sont également envisageables en proportion de l'expérience acquise. Le Data Analyst pourra alors évoluer au sein de fonctions telles que Data Security Manager, Chief Data Officer ou Master Data Officer.

Les qualités d'un Data Analyst compétent

Quant aux compétences requises pour exercer le métier de Data Analyst, on peut citer entre autres la maîtrise d'au moins un langage informatique. Il est également nécessaire de posséder des connaissances techniques dans l'étude de données ainsi qu'en analyse de statistiques. Il est important que les données traitées soient comprises afin d’être rendues compréhensibles. Il convient aussi de détenir des aptitudes sérieuses en langue anglaise et de démontrer des qualités d'organisation et de rigueur exceptionnelles. Enfin, l’écrit est aussi un point très important dans le métier de Data Analyst puisque les rapports rendus doivent être clairs et exploitables pour les équipes, les services ou les prestataires qui devront tirer profit de ces données extraites.

En résumé, le Data Analyst se doit d’être rigoureux et investi, mais même si ce métier reste très récent, les débouchés professionnels sont nombreux et ne cessent de se développer.