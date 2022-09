Sophie Havard Duclos s’installe

Havard Duclos & Associés vient d’ouvrir ses portes dans le 17e arrondissement à Paris. Celle qui donne son nom à la boutique, Sophie Havard Duclos, poursuit son exercice professionnel après plus de 25 ans de carrière, entourée de deux avocates avec lesquelles elle travaille depuis huit ans pour l’une, Constance Percevaux, et six ans pour l’autre, Pauline Casanova. Elles sont accompagnées d’une collaboratrice, Diane Pons, d’une assistante et d’un stagiaire futur avocat. "Le cabinet est né de notre envie de continuer à exercer ensemble, souligne Sophie Havard Duclos. Lorsqu’on envisage les 15 prochaines années, l’humain prend le dessus."

Collectif et transmission

Ensemble, l’équipe propose ses services en droit de la propriété intellectuelle : marques, dessins et modèles, droits d’auteur, brevets, signes distinctifs jusqu’au parasitisme et à la concurrence déloyale. Ce savoir-faire inclut le conseil sur la stratégie de défense des droits de propriété intellectuelle, les démarches précontentieuses en vue de la signature d’une transaction, la négociation et la rédaction des contrats de commande, de partenariats et la protection du droit à l’image. En cas de litige, la boutique gère les contentieux portant sur la validité des titres devant l’Inpi ainsi que des dossiers de contrefaçon. Sophie Havard Duclos, rodée à la médiation, s’est forgé une clientèle de grandes enseignes dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’hôtellerie, de la mode, des télécoms… Avocate de plusieurs sociétés du groupe LVMH, elle conseille et accompagne les entreprises du CAC40 et du SBF120. Aujourd’hui indépendante, elle poursuit pour eux son activité composée pour moitié de conseil et pour moitié de la gestion des litiges.

Diplômée du Capa depuis 1995, elle relie dans sa nouvelle structure ses expériences passées en tant qu’avocate dans des enseignes françaises et anglo-saxonnes de renom. Sophie Havard Duclos a débuté auprès de Michel-Paul Escande au sein du cabinet qui porte son nom, une boutique de référence en matière de propriété intellectuelle. Elle y est restée neuf ans avant d’intégrer le géant français Gide puis Freshfields entre 2007 et 2010, elle est responsable du département IP/IT, exerçant en qualité de counsel. En 2010, elle devient la quatrième associée du tout jeune cabinet Laude Esquier Champey créé deux ans auparavant. Elle y anime l’activité PI entourée de plusieurs collaborateurs qu’elle sélectionne, forme et fait grandir.

Même équipe, même savoir-faire, mêmes clients : la création de Havard Duclos & Associés est née de la volonté de poursuivre une activité de niche dans un esprit d’équipe, en y ajoutant l’agilité relationnelle et la gestion de carrière inhérente aux start-up. En effet, Constance Percevaux et Pauline Casanova accèdent toutes les deux à l’association après moins de dix ans de barre, signe que le collectif et la transmission sont au cœur du projet de la nouvelle boutique.

Pascale D’Amore