Tourisme : ces hôtels où profiter des derniers rayons de soleil

L’esprit romain dans toute sa grandeur

Surplombant la Via del Corso, le Six Sense Rome impose sa splendide façade protégée par la muni - cipalité et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, de même que son escalier central. On ne peut qu’admirer la décoration des 96 chambres et suites confiée à Patricia Urquiola (récompensée de l’Ordre d’Isabelle la Catholique par le roi Juan Carlos 1er d’Espagne) qui a su restituer une ambiance apaisante. Chaque étage est agencé dans le plus pur esprit italien, contemporain et empreint des us et coutumes de la Rome antique. Ainsi le rez-de-chaussée, dit "social", réunit les convives autour de spectacles, d’évènements, de délicieux repas de la trattoria à cuisine ouverte, d’un cocktail au bar ou dans le luxueux coin salon. Le premier étage est, lui, dédié au bien-être avec le Spa Six Sense, ses bains romains, un espace de détente et un centre de remise en forme. Enfin, la magnifique terrasse, où poussent fruits et légumes bios, offre une vue panoramique à 360° sur la Ville éternelle. Cet établissement aux multiples attraits se fait havre de paix après avoir parcouru de part en part les artères de cette éblouissante cité.

Londres sous les meilleurs auspices

En hommage à Oscar Wilde qui contribua à la réputation du centre littéraire de Londres, L’Oscar est le nouveau boutique-hôtel exclusif de la collection Michel Reybier Hospitality. Situé sur Southampton Row entre Coven Garden et Bloomsbury, à quelques encablures de la City, du quartier des théâtres, de Soho et du West End, l’hôtel avec sa façade classée cache un fastueux décor imaginé par le célèbre décorateur français Jacques Garcia. De l’ancien siège de l’Église baptiste de l’époque victorienne subsiste une chapelle revisitée en bar servant de cadre élégant et feutré aux conversations. En rejoignant la Suite Oscar, caractérisée par son imposante cheminée, son coin salon cosy et son haut plafond historique, impossible de ne pas s’attarder sur chacun des éléments qui composent le décor. Partout des objets d’art éclectiques apportent une personnalité singulière à l’établissement. Après quelques visites incontournables de musées, du shopping ou un meeting au Committee Room, vient l’heure d’une pause dans l’impression - nante bibliothèque avant celle d’un délicieux dîner. La nuit s’annonce tout aussi agréable dans le super King size, avec ses oreillers douillets et couettes garnies de plumes islandaises. Bienvenue à Londres.

Dolce vita en Sardaigne

Avec ses jardins parfumés d’essences méditerranéennes, ses criques sauvages, ses lagons émeraude et ses plages de sable chaud, le nouveau luxueux complexe 7Pines Resort Sardinia qui surplombe l’archipel de La Maddalena est un joyau couronnant cette formation rocheuse. Le site décoré avec goût s’intègre harmonieusement sur ce littoral préservé. Choisir la Suite Smeralda, littéralement Émeraude ou la Costa du même nom située à quelques pas, c’est bénéficier de 68 m 2 d’espace à vivre avec vue sur la mer mais également d’une magnifique terrasse, d’un jacuzzi et d’un jardin. Après une journée ponctuée d’activités nautiques, de quelques foulées sportives le long de la côte et de brasses dans les eaux limpides, place à la relaxation avec une séance de yoga en plein air ou une séance de détente au Pure Seven Spa. Parfaitement détendus, on se retrouve le soir au Terrace Bar pour admirer le soleil se coucher en échafaudant une journée d’excursion en yacht ou jet privé avant de rejoindre le restaurant Capogiro ou le Cone Club du chef étoilé Tohru Nakamura. Un programme mémorable avant les jours gris d’octobre.

Energie libérée en Grèce

Au programme de ce premier W Hotel Worldwide en Grèce (marque prestigieuse de Marriott Bonvoy): gastronomie, sports nautiques, balade le long des plages de sable blanc, farniente au bord de la piscine privée ou sur la terrasse de la superbe suite Wow Infini en bord de mer, partage d’émotions autour d’un verre au Beach Club sont au rendez-vous. Ouvert depuis le 9 août dernier, Costa Navarino West offre une expérience de luxe moderne sur 13 hectares de terrain bordant la mer Ionienne. Le plaisir des yeux s’ajoute à celui des sens face au paysage grandiose qui font de ce Resort, un lieu de villégiature exceptionnel. Dans l’une des 246 villas, suites et chambres, un service de conciergerie privé permet de déléguer toutes les tâches domestiques dont on souhaite se soustraire au profit d’un soin au Spa Anazoe, d’une séance de gym, d’une partie de golf ou d’une pro - menade au Navarino Agora, un marché ouvert doté d’un cinéma en plein air. Dépaysement garanti.

