Victorien Vivier, le financier

Son master en finance de marché en poche, Victorien Vivier se spécialise en gestion d’actifs et de patrimoine à l’ESCP. Il y obtient notamment la certification d’analyste financier délivrée par le CFA Institute, ce qui lui permet de valider les fondamentaux sur un large spectre. Il débute directement sur le terrain, en plein coeur de La Défense, au desk Asset Backed Products en salle des marchés à la Société Générale. Puis la banque l’envoie un an à New York auprès des équipes sales et de trading.

"L’entrepreneuriat n’a jamais été l’un de mes objectifs"

De retour en France, il clôture son cursus par un stage au sein du pôle gestion d’actifs chez Lazard. Il entre et passe deux ans chez Pictet à un poste hybride où il exerce en tant que spécialiste en investissement aux côtés de Yannig Pariset (son futur associé chez Fluence) et comme banquier privé sous la responsabilité de Xavier de Champsavin.

L’aventure de l’entreprenariat

La rencontre de Xavier de Champsavin, qui devient son mentor, sera déterminante. Les deux experts nouent une relation de confiance et de proximité qui les conduit à fonder Fluence Family Office fin 2021, aux côtés de quatre autres associés. « Si l’on m’avait parlé de Fluence il y a quelques mois, je ne l’aurais jamais cru car l’entrepreneuriat n’a jamais été l’un de mes objectifs, raconte-til. Mais ce projet découle d’une opportunité créée avec les bonnes personnes et nous avions la conviction que cette association nous permettrait d’enrichir notre proposition de services et de mieux répondre aux attentes de nos clients entrepreneurs. »

La rencontre de Xavier de Champsavin, qui devient son mentor, sera déterminante

Dans cette nouvelle aventure, le jeune financier garde la même casquette de spécialiste en investissement. Le family office en suivant ses convictions, construit des stratégies d’allocations uniques et développe des outils qui lui sont propres. Même dans ses centres d’intérêt, la finance n’est jamais bien loin. En témoigne son livre de chevet Safe Haven de Mark Spitznagel, qui préconise des stratégies décorrélées des marchés. Si l’on retrouve souvent les professionnels du secteur sur les terrains de golf ou de tennis, c’est autour d’une table de ping-pong que Victorien Vivier manie la raquette. Son passage par sport étude lui a permis d’acquérir une véritable discipline qui luisert toujours dans son métier.

Juliette Woods