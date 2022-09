Virginie Duffour, l’intrépide

Étudiante, Virginie rêvait de devenir avocate. Ses parents ont toutefois privilégié pour elle la voie des prépas aux écoles de commerce, qui l’ont conduite à l’ESC Rouen. Quelques dribbles plus tard - Virginie fait alors partie de l’équipe de foot féminin de son école -, Rothschild l’accueille pour un stage en ingénierie patrimoniale. Elle y restera quinze ans. Pur produit Rothschild, elle gravit les échelons un à un, à force de travail et de détermination. Elle accompagne au fil de l’eau une centaine de familles sur leurs enjeux patrimoniaux long terme, d’un point de vue juridique et fiscal, et y rencontre des personnalités emblématiques et inspirantes, aux vies passionnantes. Absorbant goulûment cette expérience riche, techniquement et humainement, elle a "vécu quinze années d’adrénaline chez Rothschild", s’émeut-elle encore. À l’aise sur les cas pratiques professionnels, elle élargit ses connaissances du métier en suivant en parallèle la formation de l’Aurep en gestion de patrimoine. Complote-t-elle déjà un projet personnel ?

Avoir baigné dans un monde d’entrepreneurs pendant toutes ces années peut faire naître des vocations. Au sein même de son entourage et de sa famille, elle compte des bâtisseurs, en commençant par son père, son beau-père, sa sœur, son mari… De quoi titiller sa fibre créatrice. Chez Rothschild, elle n’hésite pas à lancer des projets transverses et mener des missions complémentaires, comme le développement d’une offre consacrée aux jeunes entrepreneurs. En 2021, sa pulsion entrepreneuriale prend le dessus. Elle saute le pas. "Je voulais relever de nouveaux défis et créer un accompagnement sur mesure, couvrant l’intégralité des enjeux patrimoniaux des familles, explique-t-elle, en agissant sur toutes les classes d’actifs, parfois en dehors du cadre d’une banque, sur un univers d'intervention plus large."

Malgré les montagnes russes émotionnelles, elle est heureuse du chemin parcouru et confiante pour l'avenir

Ce qui l’anime aujourd’hui : façonner une entreprise à son image, porter des projets qui ont du sens et constituer des équipes épanouies. Malgré les obstacles et sacrifices consentis, malgré les montagnes russes émotionnelles, elle est heureuse du chemin parcouru et confiante pour l'avenir : "Ce sont des moments enrichissants et l’enthousiasme des clients, anciens et nouveaux, est très dynamisant, même s’il y a des zones de turbulences." Des zones qu’elle pilote grâce à un dynamisme explosif et qu’elle régule à l’aide d’une bonne dose de nature et de sport : randonnée, catamaran, tennis, ski – de préférence hors-piste et à grande vitesse. Néanmoins, sa source première d’énergie reste sans doute ses amis et sa famille. Pour ce qui est de l’évasion littéraire, les battants, courageux, traversant des épreuves qu’ils surmontent, ont sa préférence. C’est ce qu’elle souhaite pour ses enfants : être persévérants, avoir le sens de l’effort, et qu’ils se donnent les moyens de réussir. Si, en plus, ils véhiculent de belles valeurs dans le monde, telles que la solidarité et le partage, et y apportent des choses positives, alors Virginie sera comblée.

Marc Munier